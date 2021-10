Florian Silbereisen: Erneuter Stich ins Herz! Jetzt bricht wirklich alles über ihm zusammen!

Wenn schon der Papa so fühlt, wie muss es dann erst dem Sohn ergehen? Zumal sich Flori noch nicht mal mit Glückwünschen zu Wort gemeldet hat. Keine Interviews zum Thema, keine Posts auf Social Media: eine Stille, die mehr sagt als tausend Worte.

Stattdessen scheint sich der Entertainer in die Arbeit zu stürzen. Zum Beispiel präsentiert er gleich zweimal an einem Wochenende, am 22. und 23. Oktober, in Dortmund den "Schlagerboom".

"Bitte, bitte mit Helene" – so oder ähnlich betteln Fans auf "Instagram". Aber ganz ehrlich: Florian kann sich sicher gerade besseres vorstellen, als seine Ex-Freundin mit Baby-Bauch zu sehen…