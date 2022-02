Florian Silbereisen: Heftiges "DSDS"-Beben!

Trauriges DSDS-Dilemma

Die Ära des Sprüche-Rüpels Dieter Bohlen ist nach rund 20 Jahren vorbei. Sein Nachfolger, Schlager-König Silbereisen, hatte sich vorgenommen, auf keinen Fall in dessen verbal-brachiale Fußstapfen zu treten. Zum Glück! Denn die beleidigenden Sprüche des Pop-Titanen gelten längst als überholt und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Doch das hilft "Schwiegermuttis Liebling" Flori jetzt auch nicht weiter – er zeigte in den Auftaktsendungen deutliche Schwierigkeiten …

Was in der heilen Schlagerwelt seiner eigenen Party-Shows niemanden stört, wirkt vor den gnadenlosen Kameras der RTL-Castingshow leider noch ziemlich steif und hölzern. Während seine Jury-Kollegen Ilse DeLange und Toby Gad Gas geben, sich begeistern lassen, aber auch knallharte, strenge Urteile fällen, bleibt Florian lieber schwammig in seinen Aussagen. Der Gähn-Faktor machte sich auch in der Quote bemerkbar: Nur etwa 2,65 Millionen schalteten ein. So wenige wie noch niemals zuvor! Ein Zuschauer meckert: "Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Werbung unterhaltsamer ist als ,DSDS‘ mit Silbereisen, wer noch??", oder: "Tut euch einen Gefallen und setzt ,DSDS‘ ab. Ein Satz mit x, das war wohl nix." Begeisterung klingt anders. Aber für den Sonnyboy der Schlagerwelt ist es auch keine leichte Aufgabe, klare Kante zu zeigen – er ist jetzt Herr über Träume, die wahr werden oder vor Millionen-Publikum zerplatzen wie Seifenblasen. Das kann man nicht immer nett und sympathisch verpacken: Ein bisschen Biss muss schon sein!