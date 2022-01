Florian Silbereisen: Helenes Überraschung - jetzt wird er emotional!

Am 15. Januar überkamen Florian Silbereisen in seiner TV-Show "Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten" die Emotionen. Er blickte auf einen der wohl für ihn berührendsten Momente seiner Schlagerlaufbahn zurück - den "Schlagerbooom 2019". Dort überraschte seine Ex Helene Fischer ihn nämlich mit einem ganz besonderen Auftritt, der ihn zu Tränen rührete. Denn eigentlich befand sich die Sängerin zu der Zeit in einer Medienpause, weswegen ihre Ex Florian nicht mit ihr rechnete. So äußerte er sich zu diesem Moment so: