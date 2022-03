Florian Silbereisen: Jetzt ist alles futsch

Am Wochenende war Florian Silbereisen wieder dabei zu sehen, wie er mit DSDS über die TV-Bildschirme flimmerte. Doch während Florian mit seinen Schlagersendungen stets mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, werden nach der aktuellen DSDS-Ausstrahlungen einige Negativ-Stimmen laut! So heißt es unter dem letzten "Instagram"-Post von Florian, der im Rahmen der Castingshow-Dreharbeiten gepostet wurde: "Das ist doch alles nur Fake! Leute werden absichtlich schlecht dargestellt! Alles für die Show! Alles nur vorgeschrieben" sowie "Denkst du, du wärst der neue Dieter Bohlen?" Autsch! Definitiv harte Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass der Sänger die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer …