Florian Silbereisen: Jetzt kracht alles über ihm zusammen

Hoch umjubelt und heiß umschwärmt: Florian Silbereisen war DER Überflieger in der Schlagerszene. Doch was ist passiert? Plötzlich befindet er sich im dramatischen Sinkflug! Die Kritik an seinen Samstagabend-Shows wächst, die Quoten schrumpfen. Und eine offizielle neue Liebe, die Florian Halt gibt, ist nicht in Sicht. Aber zum Glück gibt es da einen Herzensmenschen, dem der Showmaster nahe ist und vertraut: Beatrice Egli! Warum nur die sympathische Sängerin ihn jetzt retten kann …