Florian Silbereisen: Jetzt verkündet er die Jubelnews!

Wie Florian Silbereisen jetzt verrät, können sich seine Fans erneut auf eine ganz besondere Show freuen! So berichtet er via "Instagram": "Am Freitagabend singen wir alle gemeinsam Weihnachtslieder! In Suhl haben alle tagelang geprobt – für 'Das große Adventssingen 2021'! Vom Kinderballett bis zum Fußballverein, vom Rennsteigverein bis zum Marionettentheater, von den Bergleuten bis zu den American Footballern sind alle mit dabei!" Wow! Das so eine Nachricht von seine treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! "Ich freue mich sehr darauf und natürlich schalte ich ein" sowie "Super ich freue mich schon riesig, Flori wieder zu sehen. Das wird bestimmt wieder wunderschön", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Florian finden lassen! Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...