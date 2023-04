Florian Silbereisen: Leidenschaftlicher Kuss in aller Öffentlichkeit!

Das gab es auf dem "Traumschiff" noch nie! Florian Silbereisen wurde an Ostern das allererste Mal in seiner Rolle "Kapitän Max Parger" geküsst. Völlig unerwartet knutschte Kollegin Birthe Wolter als "Meike Kappes" den Frauenschwarm an Bord ab – ganz nach Drehbuch. Aber: Vor diesem heißen Kuss flossen abseits der Kamera bittere Tränen! Denn Birthe sagte wegen ihm die längst geplante Traumhochzeit ab …!