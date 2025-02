Florian Silbereisen: Plötzlich versöhnt! Aber wie echt ist DIESER Frieden?

Sie umarmen sich, lachen, ganz so wie alte Freunde. Doch viele fragen sich: Ist die Harmonie zwischen Vanessa Mai und Florian Silbereisen wirklich echt? Schließlich herrschte sieben Jahre lang eisige Funkstille zwischen den beiden. Wir erinnern uns: 2018 machte Vanessa Schluss und beschloss, nicht mehr in den großen Samstagabendshows des Entertainers aufzutreten. Erst vier Jahre später sprach sie öffentlich über die Gründe: "Ich war unglücklich darüber, dass ich gewisse Dinge nicht so machen konnte, wie ich sie wollte in diesen Shows", erzählte sie damals im Podcast "Deutschland 3000".

Florian Silbereisen und sein Produzent Michael Jürgens hatten ihr 2015 den Weg in die Welt des Schlagers geebnet. Dank zahlreicher Auftritte in Floris Sendungen schaffte es die Newcomerin schnell nach oben. Der Preis des Erfolges: Vanessa musste sich immer wieder verbiegen. "Es gibt ein paar wenige Menschen, die das System in der Hand haben. Problematisch wird es, wenn man nicht mitspielt", machte sie im Podcast ihrem Unmut Luft.