Florian Silbereisen: Schlimme Vorwürfe von einem ehemaligen Kinderstar

Heintje wird noch deutlicher: "Ich beteilige mich an Mafia-Methoden nicht, ich will auch nicht dafür bezahlen, ins Fernsehen zu kommen", legt der 67-Jährige nach. Autsch! Ganz schön heftige Vorwürfe. Müssen Künstler wirklich Geld auf den Tisch legen, um in den Silbereisen-Shows stattzufinden?

Und was sagt Florian Silbereisen zu den bitteren Vorwürfen? Bisher schweigt er.