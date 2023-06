Florian Silbereisen: SIE bestätigt das traurige Aus

Auf ihrem Instagram-Kanal wagt die 32-Jährige einen Erklärungsversuch. "Ich habe sehr, sehr viele Auftritte in meinem Leben schon bewältigt und hab wirklich alles in Kauf genommen, dass ich überall dabei sein kann“, so die Schlagersängerin. Rein logistisch gesehen sei es ihr jedoch nicht möglich, an beiden Auftritten teilzunehmen.