Florian Silbereisen: TV-Aus besiegelt! Sie ist sein Ersatz

Warum der Sender plötzlich auf Roland Kaiser und Beatrice Egli setzt? Zuletzt sorgte Florian Silbereisen immer mehr für Kritik. Große Stars wie die Heintje beschwerten sich, dass in seinen Sendungen immer nur die gleichen Musiker auftreten würden. "Bei Silbereisen sind immer die gleichen Leute. Da bin ich wirklich stinkig", verrät er gegenüber "Freizeit Heute". Und die Wildecker Herzbuben haben das Gefühl, in den Shows nicht mehr ernst genommen zu werden. "Wir waren in den Sendungen ja nur noch in irgendeiner Verkleidung unterwegs, zum Beispiel im Tütü-Röckchen. Es war nicht gut für uns, wir waren in der Clowns-Ecke", so die Musiker im Gespräch mit "Freizeit Vergnügen". Ob die Zuschauer davon auch langsam genug haben und der Sender deswegen die Reißleine zieht?

Es bleibt abzuwarten, was das Jahr noch zu bieten hat. Und vielleicht versüßt uns Flori ja schon im Sommer wieder den Fernsehabend....

