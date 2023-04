Florian Silbereisen & Barbara Schöneberger: Jaaa, es stimmt! Sie können es nicht mehr verbergen

Schauen Sie sich mal einen Schnappschuss von Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen an: Sie kuschelt sich hinter den Kulissen des "ESC"-Vorentscheids an ihn, legt zärtlich ihre Wange an seine. Und dann ihr verführerisches Lächeln. Ja, Barbara hat wieder ihre Netze ausgeworfen, sie ist auf Männerfang und baggert unseren "Traumschiff"-Kapitän an.