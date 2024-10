Andrea Kiewel & Florian Silbereisen: Die Ereignisse überschlagen sich - Das Duell spitzt sich zu!

Trotz der Freude muss sich Florian auf eine große Herausforderung gefasst machen, denn die kommende "Silvestershow" wird diesmal anders! Es sei nämlich geplant, dass "Schlagerbooom" live moderiert wird. In den vergangenen Jahren wurden die Silvestersendungen im Ersten immer im November aufgezeichnet. Keine einfache Aufgabe, wie der Schlagerstar laut "DWDL" gesteht: "So eine Eurovisionsshow für drei Sender in drei Ländern live am Silvesterabend mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern ist schon eine ganz besondere Herausforderung." Dennoch freue er sich, dass der Bayerische Rundfunk mit "einem ganz neuen Bühnen- und Inszenierungssystem" so eine Show überhaupt ermöglicht.

"Silvester-Schlagerbooom 2025" wird aus der Basketball-Arena des FC Bayern in München übertragen. Welche besonderen Highlights dort auf uns warten, wird sich dann an Silvesterabend zeigen, wenn die Show um 20:15 Uhr startet.