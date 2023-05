Florian Silbereisen & Giovanni Zarrella: Bitterer Konkurrenzkampf! ER hat die Nase vorn

Als Moderator Jan Böhmermann und der Singer-Songwriter Olli Schulz den diesjährigen "Eurovision Song Contest" kommentierten, kamen sie beim Auftritt von dem Vertreter für Italien Marco Mengoni, auf Giovanni Zarrella zu sprechen, da der Sänger bereits in seiner "Giovanni Zarrella Show" auftrat. Die beiden sind sich einig: "Ich glaube, dass der nächstes Jahr Florian Silbereisen komplett vernichten wird im Fernsehen. [...] Also, dass der alle Sendungen von ihm übernehmen wird." Jan Böhmermann und Olli Schulz sind der Meinung, dass es an Giovanni Zarrellas durchmischter Gästeliste liegen könne: "Bei Giovanni Zarrella kann auch Pietro Lombardi mitsingen in der Sendung. [Oder es] kommt Haftbefehl.", erklären sie.

Hat Florian Silbereisen endlich wieder eine Frau an seiner Seite, die ihn glücklich macht? Das erfahrt ihr hier im Video: