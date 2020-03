Florian Silbereisen und Helene Fischer: Schock-Wende! Das Ende ihrer Freundschaft

Es ist, als hätte er nur auf seine Chance gewartet: Kaum sitzt Florian Silbereisen (38) in der Jury von „DSDS“, dreht er total auf, wirft seine rote Unterhose als Glücksbringer für einen Kandidaten auf die Bühne („Ist frisch gewaschen!“) und kündigt sogar an, in der nächsten Ausgabe im Glitzeranzug aufzutauchen… Keine Frage, Flori hat bei seinem „ “-Debüt die Herzen im Sturm erobert, wurde vom Publikum als „witzig“, „charmant“ und „erfrischend“ gefeiert. Ein Glücksgriff, auch für (66), der Florian kurzfristig für den frisch gefeuerten (48) ins Boot holte. Und vermutlich ein kleiner Schock für Floris Ex-Freundin (35).

Florian Silbereisen zieht an Helene vorbei

Schließlich haftete Florian seit der Trennung im Dezember 2018 das Image des verschmähten Junggesellen an, der traurig seine Wunden leckte, während Superstar Helene sich mit ihrer neuen Liebe erst mal eine Karrierepause auf rosa Wolken gönnte. Doch genau diese Entscheidung scheint Helene jetzt zum Verhängnis zu werden: Denn je mehr sie sich zurückzog, desto beliebter wurde Flori! So sehr, dass er sein Image als Akkordeon spielender Schlager­-Fuzzi abstreifen konnte und es nun sogar in die Jury einer der größten deutschen geschafft hat! „Ich gucke ,DSDS‘ jetzt nur wegen dir“ oder „Hoffentlich bleibst du auch 2021 in der Jury“, freuen sich Fans im Internet.

Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es raus!

Und Dieter lobt bei : „50 Prozent aller Kandidaten singen Schlager. Und Florian kennt sich natürlich mega aus in dem Bereich!“ Helene? Ist abgemeldet. Weder Dieter noch die Fans zogen sie offensichtlich als Jurorin in Betracht. „In Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten“, betont Florian in seinem Video, der bislang immer vorgab, mit Helene auch nach dem Liebes­-Aus noch gut befreundet zu sein. Aber Zusammenhalt geht anders. Florians Ansage ist klar: Er ist Deutschlands neuer Superstar.

