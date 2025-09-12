Florian Silbereisen & Kai Pflaume: Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung

Die spannende Frage bleibt: Sind Silbereisen und Pflaume privat enge Freunde? Fakt ist: Beide äußern sich voller Sympathie und sprechen immer wieder von der Freude, miteinander zu arbeiten. Doch während Pflaume seit über 30 Jahren glücklich mit seiner Frau Ilke verheiratet ist und ein stabiles Privatleben führt, lebt Silbereisen eher zurückgezogen. Seit dem Ende seiner Beziehung mit Helene Fischer, die gerade erst ihr zweites Kind mit ihrem neuen Partner bekam, hält er sein Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem gibt es immer wieder Spekulationen um ihn und Beatrice Egli.