Florian Silbereisen & Kai Pflaume: Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung
Florian Silbereisen und Kai Pflaume stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne der „Goldenen Henne“. Doch wie nah stehen sich die beiden Moderations-Giganten abseits der Kameras wirklich?
Man kennt sich, man versteht sich!
© IMAGO / BREUEL-BILD
Zum 30. Jubiläum der „Goldenen Henne“ wagt die ARD gleich mehrere Premieren. Nicht nur, dass die traditionsreiche Preisverleihung heute Abend (12. September) ab 20:15 Uhr erstmals aus Leipzig im Hauptprogramm gezeigt wird – mit Florian Silbereisen (44) und Kai Pflaume (58) führt zudem ein hochkarätiges Duo durch den Abend, das so bislang noch nie Seite an Seite moderiert hat.
Schon im Vorfeld sorgt dieses Aufeinandertreffen für Gesprächsstoff: Sind die beiden TV-Lieblinge tatsächlich Freunde – oder verbindet sie eher eine reine Arbeitsbeziehung?
Silbereisen & Pflaume kennen sich schon ewig
Klar ist: Die beiden kennen und schätzen sich seit Jahren. Zwar standen sie noch nie als Team auf einer großen Bühne, doch Silbereisen war bereits in Pflaumes Show „Klein gegen Groß“ zu Gast – und umgekehrt stattete der „Traumschiff“-Kapitän Pflaume einen Besuch ab. Jetzt folgt also die große Feuertaufe als Moderations-Doppel.
Pflaume macht im Interview mit der „Bild“ deutlich: „Wir verstehen uns super und haben stets eine gute Zeit zusammen.“ Silbereisen kontert mit typisch bayerischem Charme und gibt offen zu: „Beim Moderieren kann ich nichts von Kai abschauen, weil ich es in dieser Perfektion sowieso nicht hinbekomme.“ Worte, die den hohen gegenseitigen Respekt zwischen den beiden auf den Punkt bringen.
Und auch privat gibt es offenbar viel zu lachen: Darum angesprochen, wer wen in welcher Haushaltsdisziplin überragt, sieht Pflaume seine Stärken beim Bügeln und Schuhe putzen, während Silbereisen überzeugt ist, den Rasen so „grandios zu mähen“ wie kein anderer.
So weit, dass der eine am Wochenende beim jeweils anderen vorbeischaut, um ihm in Haus und Garten zu helfen, geht die Freundschaft dann aber wohl nicht. Dafür haben die Herren mit Sicherheit professionelle Hilfe …
Sind sie echte Freunde?
Die spannende Frage bleibt: Sind Silbereisen und Pflaume privat enge Freunde? Fakt ist: Beide äußern sich voller Sympathie und sprechen immer wieder von der Freude, miteinander zu arbeiten. Doch während Pflaume seit über 30 Jahren glücklich mit seiner Frau Ilke verheiratet ist und ein stabiles Privatleben führt, lebt Silbereisen eher zurückgezogen. Seit dem Ende seiner Beziehung mit Helene Fischer, die gerade erst ihr zweites Kind mit ihrem neuen Partner bekam, hält er sein Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem gibt es immer wieder Spekulationen um ihn und Beatrice Egli.
Öffentliche Auftritte abseits des TV-Business gibt es von den beiden nur selten – Hinweise auf eine besonders enge private Freundschaft bleiben also spärlich. Vielmehr scheint ihre Verbindung von kollegialem Respekt, gegenseitiger Anerkennung und einer guten Portion Humor geprägt zu sein.
Mögliche Moderations-Fails bei der „Goldenen Henne“?
Doch es gibt auch Unterschiede. Pflaume bleibt die Ruhe selbst, er kennt nach über 30 Jahren TV-Geschichte kein Lampenfieber. Silbereisen dagegen macht gegenüber Bild ein überraschendes Geständnis: „Ich habe immer großes Lampenfieber – und das wird mit dem Alter nicht weniger, sondern eher mehr.“
Zum Komplettausfall dürfte es heute Abend trotzdem nicht kommen, immerhin steht das Duo gemeinsam auf der Bühne und kann sich im Notfall aushelfen. Außerdem teilen sich die beiden die Bühne mit zahlreichen Acts.
„Goldene Henne“: Wer tritt 2025 auf?
The Boss Hoss
Die Prinzen
Karat
Annett Louisan
Heinz Rudolf Kunze
Ronan Keating
Michael Patrick Kelly
Star-Pianist Louis Philippson und das MDR Sinfonieorchester
MDR-Kinderchor
Das kann ja heiter werden
Ob echte Freunde oder nicht – die Chemie stimmt. Beide ergänzen sich auf der Bühne ideal: Hier trifft Silbereisens emotionale Schlag(er)kraft auf Pflaumes Souveränität. Genau diese Mischung dürfte die Jubiläumsausgabe der „Goldenen Henne“ zu einem TV-Highlight machen – so zumindest der Plan.
Und wer weiß: Vielleicht entwickelt sich aus dieser beruflichen Partnerschaft noch eine tiefere Freundschaft. Das Fundament dafür ist jedenfalls gelegt!