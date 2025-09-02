Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Klares Bekenntnis! Jetzt hat sie sich verplappert

Abseits der Liebesgerüchte läuft es für Beatrice Egli rund. Am 2. Oktober erscheint ihr neues Album "Hör nie auf damit", das sie im Gespräch mit Stefan Mross als "Musik, die das Herz erleichtert und uns zum Tanzen bringt" beschreibt. Die ehemalige DSDS-Gewinnerin bleibt also nicht nur Gesprächsthema wegen ihres Privatlebens, sondern liefert auch künstlerisch weiter ab. Ob Beatrice und Florian tatsächlich ein Paar sind, bleibt weiter offen. Sicher ist nur: Ihre Fans lieben das geheimnisvolle Knistern zwischen den beiden. Solange weder Egli noch Silbereisen die Spekulationen klar dementieren, dürfen die Schlageranhänger weiter träumen – und genau das macht den Reiz dieser Geschichte ja auch irgendwie aus.