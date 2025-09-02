Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Klares Bekenntnis! Jetzt hat sie sich verplappert
Beatrice Egli sorgt für Wirbel! In einer TV-Show ließ die Schlagersängerin eine Bemerkung fallen, die die Gerüchte über sie und Florian Silbereisen neu befeuert.
Die Gerüchteküche um eine Liebesbeziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen brodelt aktuell wieder mächtig.
© IMAGO / Future Image
Die Schlagerszene liebt Dramen, Herzschmerz – und natürlich Liebesgerüchte. Genau die liefert Beatrice Egli immer wieder, wenn es um ihre enge Verbindung zu Florian Silbereisen geht. Bei ihrem jüngsten Auftritt in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" heizte die Sängerin die Spekulationen erneut ordentlich an. Ein kleines Wort reichte, um die Fantasie der Fans zu beflügeln – und das sorgt nun für Gesprächsstoff in der gesamten Community.
"Flo!" – Beatrice’ pikantes Geständnis im TV
In einem Spiel mit Moderator Stefan Mross sollte Beatrice spontan Sätze vervollständigen. Auf die Frage, welches Wort sie am häufigsten benutze, antwortete sie ohne zu zögern: "Flo!" Ein Name, der in der Schlagerwelt sofort alle Alarmglocken klingeln lässt. Denn seit Monaten wird über eine mögliche Romanze zwischen ihr und Florian Silbereisen spekuliert. War es ein bewusst gesetztes Zeichen? Oder einfach nur ein lockerer Moment? Klar ist: Diese Antwort goss einmal mehr Öl ins Feuer der ohnehin schon brodelnden Gerüchteküche.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen stehen seit Jahren gemeinsam auf der Bühne, präsentieren Shows und verstehen sich augenscheinlich blendend. Schon mehrfach lieferten beide in Interviews und bei Auftritten kleine Andeutungen, die Fans vermuten lassen: Zwischen den beiden könnte mehr sein als Freundschaft. Offiziell betonen jedoch beide Stars, dass sie lediglich enge Kollegen und gute Freunde seien. Trotzdem lässt das wiederholte "Verplappern" von Beatrice viele Anhänger hoffen, dass sich hier eine Schlager-Romanze anbahnt.
Neben Liebesgerüchten: Musikkarriere läuft auf Hochtouren
Abseits der Liebesgerüchte läuft es für Beatrice Egli rund. Am 2. Oktober erscheint ihr neues Album "Hör nie auf damit", das sie im Gespräch mit Stefan Mross als "Musik, die das Herz erleichtert und uns zum Tanzen bringt" beschreibt. Die ehemalige DSDS-Gewinnerin bleibt also nicht nur Gesprächsthema wegen ihres Privatlebens, sondern liefert auch künstlerisch weiter ab. Ob Beatrice und Florian tatsächlich ein Paar sind, bleibt weiter offen. Sicher ist nur: Ihre Fans lieben das geheimnisvolle Knistern zwischen den beiden. Solange weder Egli noch Silbereisen die Spekulationen klar dementieren, dürfen die Schlageranhänger weiter träumen – und genau das macht den Reiz dieser Geschichte ja auch irgendwie aus.