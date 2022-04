Frank Elstner: Pikante Lebensbeichte! Er hat alle nur getäuscht

"Ich habe vier Kinder von fünf Frauen", fängt er an und merkt dann, dass da etwas nicht stimmen kann. "Jetzt komme ich selbst schon durcheinander", korrigiert er sich lachend und fängt von vorne an: "Ich habe fünf Kinder von vier Frauen, und das hört sich an als sei ich der schlimmste Rummacher aller Zeiten gewesen", enthüllt er im Barba-Radio-Podcast. "Mit meiner jetzigen Frau bin ich seit 34 Jahren zusammen und habe mit ihr sogar zwei Kinder. Das in 34 Jahren in einem ungestörten Verhältnis halte ich für eine Meisterleistung für einen Menschen, der so vielen Gefahren ausgesetzt war wie ich."

Was er damit meint? Elstner ist ein interessanter und kluger Mann – und konnte sich in jüngeren Jahren offenbar vor Frauen nicht retten. Doch sein größter Schatz im Leben sind seine drei Töchter und zwei Söhne. "Ich wollte immer viele Kinder haben, sie sind was unglaublich Spannendes", schwärmt er. "Ich habe gerade wieder ein neues Enkelkind bekommen, und das ist so süß. Wenn man so einen kleinen Zauberschatz in den Armen hält, dann ist man sofort 20 Jahre jünger."