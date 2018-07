Bei so vielen Trash-Paaren und nur zwei Stunden Sendezeit pro Folge von „Das Sommerhaus der “ (montags, 20.15 Uhr, ) bleibt so einiges offen. CLOSER erklärt die acht spannendsten Geheimnisse der kultigen Kandidaten.

Auch wenn sie gerade mal nicht streiten, ausrasten, saufen oder sich bei den lustigen Spielen duellieren: Bei den prominenten Paaren im Sommerhaus passiert im mer was. CLOSER sprach mit den Bewohnern und fand so manches pikante Detail heraus, von dem im Haus gar keine Rede ist. So geht es um eine Hochzeit wider Willen, schlimme Beschimpfungen, zu viel Alkohol, verwaiste Kinder, fiese Läster-Attacken und eine extrem große Nase …

Sommerhaus der Stars: Skandal hinter den Kulissen!

BOBBY ANNE (48) & BERT WOLLERSHEIM (67)

Diese Sommerhaus-Liebe endete gefühlt bereits mit dem Einzug. Dennoch sind Bert Wollersheim und seine Bobby Anne heute wieder glücklich … … allerdings nicht miteinander! Bert soll jetzt mit der blonden Yvonne alias Webcam-Girl Ginger Costello zusammen sein. Von bösem Blut mit Bobby Anne ist aber nicht die Rede. „Wir haben uns ausgesprochen. Sie ist eine tolle Frau, ich wünsche ihr das Beste“, versichert Bert gegenüber CLOSER.

Wie reagierte Naddel auf Micaelas Läster-Attacke?

MICAELA SCHÄFER (34) & (53)

Micaela verscherzt es sich mit all ihren Malle-Kollegen. Nach dem Streit mit den Büchners (CLOSER berichtete) knallt’s nun auch mit Nadja Abd el Farrag. Als Micaelas Pantomime eines -Stars beim Spiel „Wer bin ich?“ nicht gleich erkannt wird, greift sie zur imaginären Flasche. „Du bist Naddel!“, schallt es. Richtig. Ein mieser Spaß mit einer Kollegin – findet auch Naddel selbst: „Sie war geschockt, als sie es sah. Micaela sollte sich schämen“, verrät ein Freund.

Bereut er seine Wutausbrüche?

ELKE (51) & FRANK FUSSBROICH (49)

Wenn sein Temperament mit ihm durchgeht, muss Franks Frau Elke besser in Deckung gehen. Vor allem in den Spielen knallt es heftig. Er nennt sie „dumm“, beschimpft sie als „Arschloch“. Frank Fussbroichs verbale Entgleisungen in den ersten Shows waren extrem. So sehr, dass der Kölner nun Hass-Mails kassiert. „Das ist schon heftig. Die wünschen mir das Schlimmste. Ich weiß, meine Aussagen sind auch übel. Aber dafür habe ich mich bei Elke zutiefst entschuldigt. Ich bin aufbrausend, aber sie ist die tollste Frau, und ich meine das, was ich so im Zorn von mir gebe, dann auch ganz bestimmt nicht so.“

Hat sie ein Alkohol-Problem?

(47)

Hier ein Glas Wein, dort einen Gin Tonic: In den ersten Folgen sah man Patricia Blanco häufig mit Spaß am Glas. „Wenn ich all das an einem Tag vertragen würde, was bisher gezeigt würde, wäre ich ja trinkfester als sieben Seemänner. Das wurde zusammengeschnitten aus mehreren Tagen“, erklärt Patricia im CLOSER-Gespräch. „Klar habe ich da drin Party gemacht und musste mir auch einige Leute schön trinken. Aber ich lalle ja nicht oder falle um.“ Also keine Sorge? „Nein, ein Alki würde auch heimlicher trinken.“ Verheimlichen will Patricia bisher nur ihre misslungene Brust-OP, zeigt sich nicht komplett oben ohne …

Heiraten sie jetzt?

SHAWNE FIELDING (49) & PATRICK SCHÖPF (49)

Sie sind total verliebt und wirken neben ihren Mitbewohnern tatsächlich noch wie das normalste und glücklichste Pärchen. Doch in einer Sache scheinen beide komplett unterschiedliche Vorstellungen zu haben: beim Thema Heirat. Er will, sie ziert sich. Eine Freundin verrät: „Beide sind sich uneinig, das wird wohl nichts.“

Was ist mit seiner Nase?

BAUER UWE (48)

Großer Mann, noch viiiel größere Nase. Der Riechkolben von Bauer Uwe ist der (unfreiwillige) Hingucker. Aber warum ist der Zinken denn so riesig – und so rötlich? CLOSER erfuhr: ein genetisch vererbtes Merkmal. Auch der Vater des Schweinebauern und sein Großvater hatten Riesen-Nasen. Und das Rote? Das ist nicht immer da, in dem Fall wohl nur ein richtig fetter Sonnenbrand …

Wer kümmert sich um die Kids?

DANIELA (40) & JENS BÜCHNER (48)

Zusammen haben sie als Patchwork-Familie acht Kinder. Doch wer passt auf sie auf, solange Büchners im Sommerhaus sitzen? CLOSER hat nachgeforscht: Danielas Mutter war Tag und Nacht da (Foto), Jens’ Vater schaute auch öfter vorbei, nächtigte aber im Hotel. „Dass es unseren Kindern gut geht, ist das Wichtigste“, sagte Jens vor dem Einzug.

Hat diese Liebe Zukunft?

JULIAN (25) & STEFFI (24)

In der Spiele-Arena wirkte Julian immer extrem aufbrausend und ehrgeizig, jenseits des Sommerhauses herrscht bei ihm und Steffi dagegen Harmonie pur. CLOSER haben sie verraten, was als Nächstes auf sie zukommt: „Im August ziehen wir in eine größere Wohnung, im neuen Jahr wird geheiratet.“ Ob sie sich das gut überlegt haben? Und wie! „Im Haus haben wir auch unsere letzten verborgenen Seiten aneinander kennengelernt – und lieben auch diese am anderen.“