Franz Beckenbauer: Neues Bangen um den "Kaiser"!

Wie schlecht es dem "Kaiser" wirklich geht? Niemand will so richtig etwas sagen. Erst Anfang Juli trafen sich alle Fußballweltmeister von 1990 am Chiemsee, doch von dem damaligen Weltmeister-Teamchef Beckenbauer fehlte jede Spur. Seine Ehefrau Heidi erklärte: "Franz kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein. Es wäre einfach zu viel für ihn." Schon das ließ aufhorchen! Doch was Lothar Matthäus jetzt in einem Interview andeutet, macht Angst: "Franz hat immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Die hat er zurzeit nicht", erzählt er im TV. "Wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird, mit seiner Energie. Wir wünschen natürlich, dass es ihm wieder besser geht."

Doch erfüllt sich der Wunsch? Die Herzoperation, der Augeninfarkt und die Leisten-OP haben Franz Beckenbauer die Kräfte geraubt. Und es soll noch andere Probleme geben, über die keiner spricht, aber wegen derer er immer wieder in die Klinik muss. "Ich versuche, euch noch erhalten zu bleiben", sagte der Kaiser bei einem seiner letzten Auftritte...