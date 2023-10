Frauke Ludowig & Marlene Lufen: Bittere Klatsche! Die Lage eskaliert

"Wir beide sind so verschieden und teilen doch so viel, sind albern, tiefgründig, ehrlich, sprechen über Ängste, lachen über schlechte Witze, haben uns in schweren Zeiten Rat gegeben und standen heute mal wieder zusammen vor der Kamera. Und dabei haben wir richtig schön bekloppt ausgesehen! Das Ergebnis gibt’s bald. Ein Hoch auf die Freundschaft", schreibt Marlene auf ihrem Instagram-Kanal. Eigentlich eine wunderbare Botschaft!