Jochen Schropp & Marlene Lufen: Fiese Klatsche für die "Promi Big Brother"-Moderatoren

In den sozialen Netzwerken bekommen die beiden Moderatoren ordentlich ihr Fett weg. "Jedes Mal, wenn Jochen Schropp 'Raumis' oder Marlene Lufen 'Planetis' sagen, kündigt irgendwo ein Deutschlehrer“, ätzt beispielsweise ein User auf Twitter. Ein anderer schreibt gehässig: "In der Hölle sitzt man auf einem unbequemen Stuhl und muss Jochen Schropp und Marlene Lufen beim Moderieren zuhören und man darf nicht weinen." Einige Fans finden sogar, dass die Kandidaten mehr für den Job von Marlene und Jochen geeignet wären. "Jörg Draeger moderiert in der Raumstation besser, als Jochen Schropp und Marlene Lufen im Studio." Autsch!