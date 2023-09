Frauke Ludowig & Oliver Pocher: Insiderwissen! Jetzt packt sie über seine Trennung aus

Frauke kennt Familie Pocher seit Jahren. Mit Olli ist sie eng befreundet. Sie sah das Ehe-Aus bereits kommen. "Ich war gar nicht mehr so überrascht, als ich von der Trennung der Pochers gehört habe", erzählt die Moderatorin jetzt im Interview mit Sender RTL. Sie fühlt vor allem mit ihm mit. Denn er offenbarte in ihrem gemeinsamen Podcast: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen."

Wie sich der Comedian jetzt fühlt? "Olli ist ein Offener und Lustiger sowieso, das wissen wir, und auch ein sehr herzlicher Mensch. Und er sagt jetzt auch: Ja, ich hätte eigentlich eher daran festgehalten. Er bedauert das und insofern wird ihm das auch wehtun", so Frauke.