Frauke Ludowig: Traurige Trennung nach 20 Jahren!

Vor lauter Umzugskisten packen und Studentenbude einrichten kommt Frauke gar nicht dazu, sich dem Abschiedsschmerz hinzugeben. "Ich bin sehr stolz, dass Nele nun in Amsterdam Internationale Kommunikation studiert", versichert sie. "Es fühlt sich für mich auch gar nicht richtig wie Abschied an, denn sie wird an den Wochenenden oft zurück nach Köln kommen, hat auch in Deutschland viele Moderationsjobs, für die sie ab und zu anreisen wird."

Beim Umzug in die Grachtenstadt seien sie und ihr Mann aber ganz schön ins Schwitzen gekommen, gibt sie zu: "Was wir aus Deutschland ja gar nicht gewöhnt sind, sind die engen, supersteilen Treppen. Wir fühlten uns beim Schleppen von Neles Tüten, Kisten und Möbeln ein bisschen wie Artisten." Immerhin ließ die Belohnung für all die Mühe nicht auf sich warten. "Amsterdam ist eine wunderschöne Stadt, deswegen haben wir den Umzug auch gleich mit einem kleinen Städtetrip verbunden, haben die Grachten bewundert, waren toll Essen." Und ihr liebendes Mama-Herz ist auch beruhigt: "Ich bin mir sicher, Nele wird sich sehr wohlfühlen – und zu Hause ist ja auch nicht weit weg – und bleibt für immer!"