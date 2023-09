Oliver & Amira Pocher: Baby Nummer 3 trotz Ehedrama!

Umso überraschender, dass nur wenige Monate später alles aus ist. Laut Freunden waren die beiden zu unterschiedlich und hatten sich in letzter Zeit innerlich voneinander distanziert. Am Ende war es Amira, die den Schlussstrich zog. "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeks-Floskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen", offenbart er in dem gemeinsamen Podcast.

Seit einigen Jahren arbeiten die beiden auch beruflich zusammen, haben den gemeinsamen Podcast "Die Pochers!". Das wird vorerst auch so bleiben. "Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr", sagt Amira. "Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind."