Oliver & Amira Pocher: Er enthüllt! Amira hat einen "neuen Bettpartner"

Obwohl Olli schon wieder über die Trennung scherzt, haben sich die beiden die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ein Jahr kämpfte sie um ihre Liebe. "Amira hat Olli wirklich sehr geliebt und hat alles dafür getan, dass sie nicht nur großartige Eltern, sondern auch ein Liebespaar sind", plaudert eine Freundin des Paares gegenüber der "BILD"-Zeitung aus. Doch am Ende hat es nicht gereicht. "Von Olli kam da leider nicht besonders viel Engagement in dieser Richtung. Amira hätte gern das Gefühl gehabt, dass Olli mehr um das Gelingen ihrer Beziehung bemüht wäre, anstatt sie als gegeben und selbstverständlich hinzunehmen." Die Konsequenz: Sie trennte sich - obwohl er dagegen war. "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen", offenbart er in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers". Als Eltern ihrer beiden Söhne wollen sie aber weiterhin ein Team bleiben.