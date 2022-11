Fürst Albert: Heimliches Treffen mit seiner Ex? Von Charlène fehlt jede Spur

In letzter Zeit traf sich Fürst Albert verdächtigt oft mit seiner Ex Nicole Coste. Dass diese seine Gattin Charlène von Monaco nicht ausstehen kann ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder feindete sie die Fürstin öffentlich an. Trotz allem traf sich ihr Mann Albert nun sogar auf dem gemeinsamen Trip nach New York mit seiner Ex und seinen unehelichen Kindern Jazmin Grace Grimaldi und Alexandre Grimaldi-Coste - und das ohne die Fürstin.

Auf Instagram postete Nicole Coste nun einen Schnappschuss der Zusammenkunft auf dem die drei Arm in Arm nebeneinander sitzen und um die Wette strahlen. Die Ex-Geliebte des Fürsten kommentiert den Post nur mit den Worten: "Väterlicher König". Ob Charlène von diesem Treffen wusste, ist nicht bekannt. All zu begeistert wird sie nach den Kommentaren, die Nicole bereits über sie abließ, jedoch gewiss nicht sein.

Wie schlecht es um die Ehe der monegassischen Royals steht, erfährst du im Video: