Fürst Albert: Jetzt kehrt er Fürstin Charlène den Rücken zu

Mit verschmusten Auftritten eroberten Charlène und Albert in den vergangenen Wochen die Herzen der Monegassen. Doch jetzt gibt es schon wieder Grund zur Sorge: Ohne Vorabankündigung des Palasts flog der Fürst zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft nach Oregon. Davor hatte er ebenfalls ziemlich spontan bei einer Etappe der Tour de France vorbeigeschaut. Beide Male reiste er ohne Charlène an – obwohl solche Sportevents genau nach dem Geschmack der Ex-Profischwimmerin wären … Was ist da bloß los? Hat Albert bewusst das Weite gesucht, um ein wenig Abstand zu seiner neuerdings so aufgeschlossenen Gattin zu gewinnen?

Undenkbar wäre das nicht: Schließlich ist es eine große Umstellung für alle Beteiligten, dass Charlène nach so langer Krankheit wieder zu Hause ist und Anteil am familiären und öffentlichen Leben nimmt. Albert kümmerte sich während ihrer Abwesenheit allein um die Zwillinge, neue Alltagsstrukturen wurden geschaffen. Diese Phase sei "eine Prüfung" für seine Frau gewesen, "die sehr gelitten und schwere Zeiten weit weg von ihrer Familie durchlebt hat", und auch eine "Prüfung für unsere Kinder und für mich", betonte Albert in einem Interview. Und schob hinterher: "Heute ist Charlène wieder bei uns, und das ist das Schönste, was passieren konnte. Ihr geht es besser, wir können endlich Zeit miteinander verbringen."