Fürst Albert: Royale Sensation! Sohn Alexandre spricht über Ex Naomi Campbell

"Wir sind uns alle sehr nahe... Wir haben sogar eine SMS-Gruppe. Wir streiten uns darüber, wer besser ist: Erling Haaland oder Mbappé. Meine Schwester ist mehr für das Team Mbappé, aber bei den Jungs ist es eher Haaland. Ich mag beide", plaudert Alexandre Grimaldi-Coste im Interview mit "Tatler" aus. Besonders zu Jazmin, seiner Halbschwester, und Tante Prinzessin Stephanie hat er ein enges Verhältnis. "Sie ist sehr lustig, sehr bodenständig", beschreibt der Sohn von Fürst Albert seine Tante aus Monaco. "Ich stehe ihr sehr nahe. In den letzten Jahren haben wir zusammen zu Abend gegessen und meinen Geburtstag mit meinen Cousins und Cousinen gefeiert. Sie war für mich da wie eine Patin und eine Tante."

Doch Prinzessin Stephanie ist nicht die einzige Frau aus dem Leben von Fürst Albert, der Sohn Alexandre nahesteht. Auch zu Ex-Freundin Naomi Campbell soll der royale Sprössling Kontakt haben. Der Ehemann von Fürstin Charlène war in den frühen 90er Jahren mit dem Supermodel liiert. Alexandre Grimaldi-Coste findet die Ex seines Vaters "wirklich offen und freundlich" und erzählt im Gespräch: "Es war großartig, sie zu treffen. Sie war wirklich offen und hat mich sozusagen wie einen Neffen aufgenommen." Doch dabei blieb es nicht. Das Model hatte auch noch einen Rat für den 20-Jährigen, wie er erzählt: "Ich solle vorsichtig sein, wenn sich jemand um mich kümmert, vor allem, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe."

In dieser Öffentlichkeit muss der Sohn von Fürst Albert erst einmal seinen Platz finden. Denn offiziell hat er keinen Titel und keine Aufgabe in der königlichen Familie. Doch davon will Alexandre nichts wissen und sieht seine Rolle als Grimaldi sehr ernst. "Da ich zu diesem Establishment gehöre, gibt es einen natürlichen Druck, der damit einhergeht. Aber gibt es zusätzlichen Druck? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, ich muss einfach meinen Job machen und mein Erbe und meine Familie auf respektvolle Art und Weise ehren. Aber ich halte mich selbst für sehr anständig und sehr nett, also denke ich, dass ich meinem Namen gerecht werden werde", sagt er selbstbewusst im Interview.