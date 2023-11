Fürst Albert von Monaco: Heimliche Treffen in Rom mit einer Parfüme-Erbin

Nicht nur Paris ist die Stadt der Liebe, auch Rom kann ganz gut mithalten. Genau dort nahm Albert nun eine Auszeit vom stressigen Palastleben. Beim bekannten "Ryder Cup" – das populärste Golfmannschaftsturnier überhaupt – genoss er sichtlich die Gesellschaft einer attraktiven Frau.

Und die brünette Beauty ist nicht irgendwer: Lavinia Biagiotti ist die Tochter der berühmten Parfümschöpferin Laura Biagiotti († 73) und zugleich die Präsidentin des Marco Simone Golf & Country Clubs in Rom. Dass sich der Fürst und die Unternehmerin in der VIP-Lounge eines Golfturniers treffen, könnte reiner Zufall sein – vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall unterhielten sich die beiden sehr angeregt, lachten viel miteinander, hatten Spaß und kamen sich, wie man auf zahlreichen Fotos sieht, ziemlich nahe. Für die Fürstin, die in Rom nicht gesichtet wurde, müssen die Bilder ein weiterer Schlag ins Gesicht sein. Denn so ausgelassen wie mit Laura sieht man den Fürsten an Charlènes Seite eher selten.