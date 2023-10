Fürstin Charlene: Diese mysteriöse Frau soll sie retten

The Voice of Germany

Wenn wir uns in einer hoffnungslosen Situation befinden, klammern wir uns automatisch an jeden Strohhalm, der uns gereicht wird. Als das Leben von Fürstin Charlene komplett aus den Fugen geriet, klammerte sie sich an eine mysteriöse Wahrsagerin, die sie retten soll. Ist Dawn Mary Earl etwa auch ihr letzter Halt?