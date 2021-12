Fürstin Charlène: Ein Weihnachtswunder! Darauf haben die Fans gewartet

Das Jahr war für Fürstin Charlène wirklich hart. Erst war sie monatelang von ihrer Familie getrennt und hatte mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dann war sie endlich wieder bei ihren Liebsten, wurde jedoch kurze Zeit später direkt in eine Klinik gebracht. Anscheinend geht es ihr doch nicht so gut, wie die Familie zunächst dachte. Durch ihre angeschlagene Gesundheit hat sie schon so manch einen Termin verpasst - sogar den Geburtstag ihrer Zwillinge...