Fürstin Charlene: Heftige Ohrfeige! Eine andere Frau nimmt ihren Platz ein

Ob beim Basketballspiel von AS Monaco oder beim "Monte-Carlo TV Festival" – die Amerikanerin, die aus Alberts Affäre mit Ex-Kellnerin Tamaro Rotolo entstammt, macht eine gute Figur. "Für gewöhnlich verbringe ich meinen Sommer im Fürstentum. Ich versuche, dort so viel Zeit wie möglich zu verbringen, was nicht immer leicht ist, weil ich ja auch arbeite" erklärte sie beim "Raffaelo Summer Day" in Berlin. Am liebsten aber zeigt sich Jazmin wohl an der Seite ihres Vaters – und der scheint mächtig stolz auf das älteste seiner vier Kinder zu sein.