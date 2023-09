Fürstin Charlène: Schon wieder gedemütigt! Es wird immer schlimmer

Rückblick: Als Charlene 2021 wegen einer HNO-Infektion monatelang in Südafrika und danach noch in einer europäischen Klinik behandelt wurde, sah eine andere Frau ihre große Chance: Nicole Coste. Die 51-Jährige ist die Mutter von Alberts unehelichem Sohn Alexandre und nutzte während Charlenes Abwesenheit jede Gelegenheit, um die Fürstin schlecht zu reden. Gegenüber der britischen "DailyMail" sagte sie: "Es kümmert mich nicht, was bei ihr los ist. Warum sollte es? Alles, was ihr passiert, ist Karma."

Damit nicht genug. Ganz offensichtlich will Coste der Fürstin ihren Platz streitig machen. Voller Überzeugung sagte sie: "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlene. Sie lieben und respektieren mich wirklich". Charlene musste das alles über sich ergehen lassen. Denn ihr Mann bremste seine Ex-Geliebte nicht: Immer wieder wurde Coste zu offiziellen Anlässen geladen – und auch jetzt, beim Rotkreuzball in Monte Carlo, erhielt sie wieder einen Platz auf der Gästeliste.