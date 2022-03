Fürstin Charlène: Jetzt redet Albert! So geht es ihr wirklich

Auch wenn Albert und seine Charlène gerade eine schwierige Zeit durchleben, scheint der Fürst in seine Liebste immer noch so vernarrt zu sein wie am ersten Tag ihrer Liebe! So kann er auch den Moment kaum abwarten, an dem die Fürstin aus der Klinik endlich zurück in ihre Heimat kommt! Gegenüber "Voici" gibt er zu verstehen: "Charlène geht es schon viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Ob Albert den Umzugsgerüchten über die Fürstin damit wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt, die Fürstin wieder an der Seite ihres Märchenprinzen zu sehen...