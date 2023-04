Fürstin Charlène & Fürst Albert: Bittere Demütigung! Ihre Liebe ist erloschen

Tief gekränkt und nachdenklich blickt Fürstin Charlène in die Ferne. Sie hat alles gegeben, um nach ihrer langen Krankheitsphase genau die Frau an der Seite ihres Mannes Fürst Albert zu sein, die er sich immer gewünscht hat. Eine Frau und Mutter, die fröhlich ist, die lächelt und sich – trotz aller Widrigkeiten im Fürstenhof – an der Seite ihres Gatten in der Öffentlichkeit zeigt. Eine wahre First Lady eben! Doch was jetzt ans Licht kommt, trifft sie wie ein Keulenschlag. Eine bittere Demütigung von Albert! Charlène hat den Glauben an die Liebe verloren …