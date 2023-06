Fürstin Charlene & Fürst Albert: Die letzten Zuckungen einer Fürsten-Ehe!

Was passiert ist: Nicole Coste, ehemalige Gespielin des Fürsten und Mutter seines Sohnes Alexandre, war zu einer Gala-Veranstaltung von Alberts Stiftung eingeladen. Beim "Rewild the Planet"-Dinner präsentierte sie sich in einem rosafarbenen Prinzessinnenkleid den wartenden Fotografen. Charlene glänzte an diesem Abend durch Abwesenheit. Wie sollte sie auch sonst damit umgehen, dass ihr Mann immer noch seine Ex-Geliebte um sich haben möchte? Und Nicole ist nicht die einzige! Auch das schwedische Model Victoria Silvstedt taucht immer wieder an der Seite des Fürsten auf, auch sie hatten einst eine heiße Affäre. Mitte April war sie bei einer Aftershow-Party eines Tennisturniers in Monte Carlo sogar in die Prestige-Loge eingeladen. Wieso nur tut Albert seiner Ehefrau das immer wieder an? Immerhin ist Charlene die eine unter seinen vielen Frauen, der er das Ja-Wort gab! Dennoch bricht er ihr immer wieder das Herz.

Und dann macht er auch noch kein Geheimnis daraus, dass er sich in die Zeit vor seiner Hochzeit zurückwünscht: "Ich sehne mich nach meinen 30ern, genauer gesagt nach meinen 40ern. Damals war ich ein bisschen freier, als ich es jetzt bin", verriet der Monegasse der französischen "Gala". "Ich habe oft sehr anstrengende Wochen, aus denen man kaum ausbrechen kann."

Ausbrechen würde wohl auch Charlene manches Mal gerne...

