Fürstin Charlene und Fürst Albert: Jetzt soll ein Therapeut ihre Ehe retten

Denn so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Seitdem die Fürstin wieder in Monaco ist, folgt ein Drama dem anderen. Erst zeigte sie sich tieftraurig bei einem offiziellen Termin während des "Monaco E-Prix", dann war sogar von Scheidung die Rede.

Doch dazu darf es nicht kommen! Charlene weiß, dass sie im Falle einer Scheidung von Fürst Albert (64) ihm die Kinder überlassen müsste. Es gab zwar die Idee, dass Charlene im Falle des Falles wenigstens ihre Tochter Gabriella (7) mitnehmen darf. Albert würde dann Sohn Jacques (7), den Thronfolger, behalten. Aber die Zwillinge auseinanderzureißen, kann keine Antwort sein. Jetzt kann nur ein Zauber helfen!

Die einzige Lösung ist: Charlene und Albert müssen als Ehepaar wieder zusammenfinden. Koste es, was es wolle! 200 Euro pro Stunde für einen Wunder heiler sind da wohl das kleinste Übel. Und einen Versuch ist es allemal wert. Wie schafft es Topes aber, solche Wunder in zerrütteten Familien zu bewirken? Er selbst erklärt es so: "Das Mantra, das ich verwende, lautet: 'Klarheit, Selbstvertrauen, Kreativität.'" Heißt im Klartext: Charlene und Albert müssen sich klarmachen, was sie wirklich wollen, das Selbstvertrauen haben, das durchzusetzen, und die Kreativität, einen Weg da hinzufinden.

Eine weitere seiner Lehren: "Entgiften vom Druck der schimmernden Welt, in der Geld fast alles bestimmt." Wie aber soll das gehen bei dem Fürstenpaar von Monaco? Sie leben seit jeher ein schillerndes Leben im Rampenlicht. Nun, vielleicht kommen sie ja – gemeinsam mit Topes – auf eine Lösung. Das wäre wirklich wie Zauberei!