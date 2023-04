Fürstin Charlène & Fürst Albert: Nur eine Therapie kann ihre Ehe retten!

Es ist offensichtlich, dass weder Charlène noch Albert glücklich in dieser Ehe sind. Sie hat sogar ihren Ehering abgenommen. Eine Ehetherapie könnte ihnen helfen, ihre Probleme anzusprechen und zu lösen, um wieder zueinanderzufinden. Es scheint so, als wenn sie ohne professionelle Hilfe, ihre Beziehung nicht retten können. Obwohl der Palast eine Krise dementiert, sprechen all die Dramen für sich. Es wäre großartig, wenn sie bald wieder glücklich und strahlend auf dem Balkon des Fürstenpalastes zu sehen wären...

