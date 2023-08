Fürstin Charlène: Weiterer Schicksalsschlag nach der Trennung

Wie jetzt bekannt wurde, ist der südafrikanische Investigativ-Reporter und Moderator Derek Watts am 22. August 2023 im Alter von 74 Jahren verstorben. Watts und Charlène kannten sich, da ihr Vater Michael Kenneth Wittstock zusammen mit Watts zur Schule ging.

"Die Fürstin-Charlene-von-Monaco-Stiftung Südafrika ist traurig über das Ableben von Derek Watts. Sein Vermächtnis in der Welt des Rundfunks und seine Beiträge zu verschiedenen Anliegen werden immer in Erinnerung bleiben", heißt es auf dem offiziellen Account von Charlènes Stiftung "Princess Charlene Foundation" für den Standort Südafrika. "Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Derek.", schreibt die Organisation weiter.