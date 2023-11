Fürstin Charlène: Wird sie ihrem Stiefsohn eine Chance geben?

"Ich will mit meinem Vater zusammenarbeiten und weltweiter Botschafter für Monaco werden", so Alexandre im britischen "Tatler". Ein Ziel, das seine Mutter Nicole unterstützt. Sie wollte die Position ihres Sohnes am monegassischen Hof schon immer stärken – offenbar nicht ohne Hintergedanken: "Ich bin mir sicher, dass das Leben noch einige gute Überraschungen für mich bereithält", so Nicole. Und nun soll Alexandre dafür sorgen, auch sie, seine Mutter, am Palast unersetzlich zu machen. Verständlich, dass Charlène davon nicht begeistert sein kann. Doch was Alexandre sagt, klingt klug und durchdacht: "Es wird interessant, mehr in der Öffentlichkeit zu stehen und mein Gesicht zu zeigen und mit meiner Familie verbunden zu sein", so der 20-Jährige. Während Nicoles Hauptaugenmerk auf einer wichtigen Position in Monaco zu liegen scheint, ist Alexandres Ziel offenbar ein anderes: Immer wieder betont er die Verbindung zu seiner Familie, den guten Kontakt und die wertvollen Beziehungen zu seinem Vater, seiner Patentante Stéphanie, sowie den Halbgeschwistern.