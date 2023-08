Fürstin Charlène: Trennung & Umzug in die Schweiz! Sie fängt ein neues Leben an

Es ist schockierenden Enthüllungen, mit denen sich die Monarchie in Monaco konfrontiert sieht. Denn wie das französische Magazin "Voici" berichtet, sollen Charlène von Monaco und ihr Mann Fürst Albert nicht länger ein Liebespaar sein. Dem Bericht zufolge haben die monegassischen Royals eine Vereinbarung miteinander getroffen, dass Charlène weiterhin an offiziellen Terminen teilnimmt. Sie sind somit ausschließlich ein "zeremonielles Paar" - von Liebe und Romantik jedoch keine Spur!

Mit der Trennung verlässt Charlène nun auch den Hof, der für sie lange Zeit ein goldener Käfig war. Ihre neue Heimat soll sie in der Schweiz gefunden haben, wo sie bereits 4 Monate in einer Klinik war, nachdem sie in Südafrika erkrankt war. "Dank dieser Organisation hat sich echtes Gleichgewicht ergeben", verrät eine Quelle gegenüber "Voici". Denn Fürst Albert machte bereits in 2021 bekannt, dass das royale Leben seine Frau überfordern würde.

Und die Kinder von Charlène von Monaco und Fürst Albert? Die scheinen bis auf Weiteres am monegassischen Hof zu bleiben. Dem Bericht von "Voici" zufolge sollen sie jedoch regelmäßig ihre Mutter in der Schweiz besuchen dürfen. Ein Deal, der für die ehemalige Schwimmerin sicherlich nicht leicht ist. Immerhin liebt sie ihre Sprösslinge über alles. Ein Insider meint gegenüber "Voici": "Sie ist weitergezogen. Wichtig ist ihr nur das seelische Gleichgewicht ihrer Kinder." Die unendliche und bedingungslose Liebe einer Mutter eben...