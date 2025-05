Gagen-Leak bei "Kampf der Realitystars": Wer kassiert richtig ab – und wer nicht?

In dem beliebten Bestrafungsspiel müssen die Kandidaten einschätzen, wer wie viel für seine Teilnahme an der RTLZWEI-Show kassiert. Die Aufgabe: Gemeinsam ein Ranking erstellen – vom Großverdiener bis zur Sparversion. Doch wehe, es schleicht sich ein Fehler ein! Dann wird das komplette Team gnadenlos mit einem Eimer Schleim "belohnt". Das Pikante daran: Die meisten Stars ärgern sich nicht etwa über den Schleim, sondern über die bittere Erkenntnis, schlecht verhandelt zu haben. So trifft es unter anderem Schauspieler Stephen Dürr, der trotz seines hohen Marktwerts offenbar weniger Gage erhält als sein Mitstreiter Jens Hilbert – für ihn ein echter Aufreger.