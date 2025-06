Robert und Carmen Geiss in Villa brutal überfallen – gewürgt, getreten, bedroht und ausgeraubt

Erleichterung gibt es immerhin in Bezug auf Davina (22) und Shania Geiss (20): Die beiden Töchter waren zum Zeitpunkt des Überfalls nicht in der Villa. Davina Geiss äußerte sich von ihrer Wohnung in Monaco zum Vorfall und machte ihrem Entsetzen Luft: "Ich war so schockiert, als ich den Anruf von Mama bekommen habe. Und sie so am Weinen war. Die haben meine Eltern so verletzt, die Schweine."