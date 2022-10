George Clooney & Amal: Ehe-Zoff! Eine andere Frau macht ihn glücklich

Die Harmonie zwischen den Frauen ist nur gespielt! Tatsächlich ist Amal gar nicht gut auf Julia zu sprechen, der Grund: Sie ist rasend eifersüchtig auf die Frau, die schon seit Jahren zum engsten Freundeskreis ihres George gehört. Aus diesem Grund ließ die Menschenrechts-Anwältin zuletzt sogar ihren wichtigen Job in London sausen, um spontan bei den Dreharbeiten in Australien aufzukreuzen – und zu bleiben! Hauptsache, zwischen George und Julia wird’s nicht zu vertraut. "Amal empfand die enge Verbindung zwischen George und Julia schon immer als bedrohlich", so ein Insider. "Das Letzte, was sie wollte, war, dass die beiden sich bei monatelangen Arbeiten an einem exotischen Drehort noch weiter annähern."

Alles ganz harmlos, wie George selbst beteuert: "Julia hat während des Drehs direkt unter unserem Haus gewohnt. Jeden Morgen habe ich draußen nach ihr gerufen, und dann brachten wir ihr eine Tasse Kaffee herunter. Für meine Kinder war sie Tante Juju." Tja. Aber für Amal ist Julia leider nicht die nette Juju. Sondern die größte Gefahr...