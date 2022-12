George Clooney & Amal: Scheidung wegen einer anderen Frau!

Für George Clooney wurde das Jahr 2000 zum Verhängnis - denn bei den Dreharbeiten zum Hollywood-Streifen "Ocean's 11" lernte er seinen Crush Julia Roberts kennen. Schon bei der ersten Begegnung wusste er: Das ist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte! Doch es gab einen gewaltigen Haken. Julia war zu diesem Zeitpunkt bis über beide Ohren in Danny Moder verliebt. Und so ist aus den beiden nichts geworden. George musste sich mit der Rolle des besten Freundes abfinden...

Schließlich verguckte er sich der charismatische Schauspieler 2013 in die Rechtsanwältin Amal, heiratete sie und krönte das Glück mit Zwillingen.

Doch so großartig Amal ist, hat er vielleicht doch noch Gefühle für Julia? Genau das könnte sie nun zu spüren bekommen! Denn nach all den Höhen und (vor allem) Tiefen in Julias Ehe mit Danny soll jetzt endgültig Schluss sein. Die Schauspielerin wäre somit wieder auf dem Markt. Eine Chance für George?

Amal und George haben einen Ehe-Vertrag, der alles regelt. Die Scheidung kann daher schnell vollzogen werden. Und dann steht seinem neuen Glück mit Julia nichts mehr im Weg!