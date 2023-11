Gigi Birofio: Filmte er sich beim Fremdgeh-Sex?

Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht! Auf Instagram sprach sich Dana Feist erstmals über ihr Beziehungsende mit Gigi aus. Der Grund für das Liebes-Aus soll Gigis Untreue gewesen sein. Sowohl vor ihrer "Sommerhaus"-Teilnahme als auch direkt danach soll der Reality-Star die ehemalige "Love-Island" Kandidatin mehrfach betrogen haben: "Ich weiß auch nicht, warum ich so blöd war oder so naiv - ich weiß es nicht",offenbarte die 26-Jährige.

Dass Gigi es mit der Treue nicht so genau genommen hat, habe sie geahnt: In dieser Zeit habe sie kaum gegessen, viel geweint und geschrien. "Was ich daran traurig finde, ist, dass er in der Zeit mitbekommen hat, wie sehr ich darunter gelitten habe, dass ich umgekippt bin", so der Reality-Star.

Doch von Mitgefühl war bei Gigi wohl keine Spur: "Er hat wirklich das Ganze miterlebt und danach anscheinend wieder das gleiche gemacht", wirft Dana ihrem Ex-Freund vor.