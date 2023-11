Gigi Birofio: Not-OP nach Boxkampf!

Nachdem Gigi mit blutiger Nase zu Boden krachte, gab er sich geschlagen: Can hat den Kampf gewonnen. Was zuerst halb so wild wirkte, entpuppte sich später noch zu einer größeren Angelegenheit. Wie Gigi jetzt seinen Instagram-Fans mitteilte, musste er nach dem Kampf notoperiert werden. In seiner Instagram-Story zeigt sich der ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidat mit einem Pflaster auf der Nase und berichtet: (Der) Doktor hat geguckt und nach dem Gucken hat er gesagt: 'Gigi, wir müssen eine Not-OP machen.'"

Laut dem Arzt soll der Bruch allerdings gar nicht bei dem Kampf gegen Can entstanden sein, sondern bereits eine Woche vorher! "Mit der Nasenfraktur, die ich eh schon hatte, dann noch mit dem Kampf dazu ... Deswegen musste ich jetzt die OP machen.", erzählt Gigi weiter.

Im Nachhinein kann Gigi auch schon wieder über das Ganze lachen und schwärmt sogar von seiner Narkose: "Es war wie so ein langer Traum. (...) Ich war irgendwo in den Wolken, im Himmel, in meinem Traum. Ich war wie eine Prinzessin.". Ende gut, alles gut!