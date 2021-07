Gina-Lisa Lohfink: Sie hinterließ einen Abschiedsbrief

Wie nun "Bild" erfahren haben will, soll Gina-Lisa vor ihrem Auszug noch einen Abschiedsbrief an ihre "Kampf der Reality"-Stars hinterlassen haben. Auf den vier kleinen Zettelchen soll es heißen: "Ich wollte mich entschuldigen, wenn ich euch wehgetan habe. Das war nicht meine Absicht. Ich vermisse euch jetzt schon und wünsche euch allen wirklich nur das Allerbeste." Ebenfalls soll Gina-Lisa ergänzt haben: "Wer will, meldet sich bei mir, wer nicht, der nicht!" Und sogar für Andrej Mangold und Frédéric von Anhalt soll Gina noch abschließende Worte gefunden haben: "Ich habe auch von euch gelernt." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf das Realitysternchen werfen. Ob in der nächsten Zeit wohl noch mehr Details über den Auszug von Gina-Lisa ans Licht kommen? Wir können gespannt sein...