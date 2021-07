Gina-Lisa Lohfink & Andrej Mangold: Emotionale Gefühlsbeichte! Sie packt aus

Beim "Kampf der Realitystars" ist richtig was los! Besonders die Lage zwischen Andrej Mangold und Gina-Lisa Lohfink sorgt derzeit für Aufsehen. In der Sendung sieht es so aus, als hätte die blonde Schönheit sich in den Ex-"Bachelor" verguckt. Doch er hat einfach kein Interesse an ihr! Sogar der Psychologe muss eingreifen! Rückblickend betrachtet schämt Gina-Lisa sich sehr für ihr Verhalten in Thailand...